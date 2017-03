Maahantuoja IL:lle: Nintendon retrokonsolin myynti voi loppua pian

Nintendon tuotteita Suomeen maahantuova tuotteita Suomeen maahantuova Bergsala kertoo Iltalehdelle , ettei legendaarisesta NES-pelikonsolista julkaistua uutta versiota välttämättä riitä kaikille ostajille. Nintendo Classic Minin kysyntä on ollut odotettua suurempaa, mutta maahantuonti voi loppua jo toukokuussa.

Bergsalan PR-johtaja Tony Kaasisen mukaan tiedot maahantuotavista eristä ovat vaihdelleet jatkuvasti, minkä takia hän ei uskalla sanoa paljonko laitteita on tämän kevään aikana tulossa Suomeen. Näillä näkymin ainakin kaksi erää on tulossa toukokuuhun mennessä, minkä jälkeen tuonti loppuu vaikka konsoleiden valmistus jatkuukin vielä sen jälkeen.



NES-konsolin pohjalta tehty emulaattorikonsoli on ollut kansainvälisesti hyvin kysytty, mikä saattaa olla yksi syy minkä takia laitteen maahantuonti Suomeen on ollut ongelmallista. Muun muassa Verkkokauppa.com ei ota ainakaan toistaiseksi vastaan lisätilauksia asiakkailta.



Nintendo Classic Ministä löytyy yhteensä 30 alkuperäiselle 8-bittiselle konsolille julkaistua peliä. Omia pelejä laitteeseen ei pysty asentamaan, joten pelaajan on tyydyttävä esiasennettujen pelien valikoimaan. Konsolia on myyty Suomessa 80 euron hintaan.