Talvivaaran koboltti kiinnosti – Pohjois-Eurooppaan suunnitteilla jättimäinen akkutehdas

Eurooppaan suunnittelema Gigafactory-akkutehdas on herättänyt paljon kiinnostusta Suomessa, sillä sähköautovalmistajaa on yritetty houkutella sijaitsemaan useita miljardeja euroja maksava tuotantolaitos juuri Suomeen. Projektista on kiinnostunut useat muut eurooppalaiset valtiot.