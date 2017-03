Firefox päivittyi ja lopetti tuen vanhoille liitännäisille – Käytätkö niitä vielä?

suosittu-selain on ennättänyt jo versionumeroon 52. Tuorein ohjelmistoversio sisältää muutamia perustavaa laatua olevia uudistuksia. Voit ladata selaimen tuoreimman version Download.fi-palvelusta suomenkielinen ).

Firefox 52 ei tue enää lainkaan NPAPI-liitännäisiä – ainoana poikkeuksena on Adobe Flashille säilytetty tuki. Selain ei näin ollen enää tue Javaa tai Microsoftin Silverlightia. Vaikka tuki Flashille säilytettiinkin vielä, niin pidemmän aikavälin tavoitteena on hankkiutua siitäkin eroon. Flash-pohjaisia sisältöjä löytyy kuitenkin verkosta edelleen niin paljon, ettei tukea voida lopettaa vielä.Jos kuitenkin tarvitset vielä esimerkiksi Silverlight- tai Java-tukea, niin Firefox 51:een ei tarvitse jäädä. Liitännäistuki nimittäin löytyy erillisestä Firefox 52 ESR -julkaisusta. (Extended Support Release). Windows XP- ja Vista-käyttäjät siirtyvät automaattisesti ESR-julkaisuun, sillä Firefox aikoo lopettaa heiltä tuen Firefox 53:n myötä.Uuden version myötä Firefoxin vakaasta versiostakin löytyy jo tuki WebAssemblylle , joka on suunniteltu JavaScriptin korvaajaksi. Kaikki suuret selainkehittäjät ovat ilmaisseet tukensa WebAssemblylle.