Ryan Reynolds jakoi Deadpool 2:n teaserin kaikkien nähtäville

Sarjakuvahahmojen kulttihahmoksi muodostunut antisankari Deadpool nähtiin ensimmäistä kertaa valkokankaalla viime vuonna. Elokuva oli ennätyksellinen yli 750 miljoonan kassamagneetti ja tulossa on tietysti siis myös lisää.



Wolverine-hahmon Logan-elokuvan ohessa on esitelty uutta kiusoitteluvideota tulevalle Deapool 2 -elokuvalle, joka saa ensi-iltansa ensi vuonna. Nyt sen kuitenkin pääsee näkemään menemättä elokuviin.



Deadpool-tähti Ryan Reynolds on julkaissut liki neljän minuutin mittaisen videon YouTubessa kaikkien nähtäville. Voit katsoa sen yltä. Teaser-tyylinen traileri ei tarjoa varsinaisesti sisäpiiritietoa tulevasta leffasta, mutta huumoria piisaa, samoin kuin Stan Lee -cameorooli ja viittauksia Fireflyhin, Logan-elokuvaan sekä Nathan Summersiin, joka tunnetaan sankarinimellä Cable.