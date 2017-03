Nintendo Switchin myynti alkoi Suomessa

Hartaasti odotetun-pelikonsolin myynti alkaa tänään Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Hintaa konsolin ja Joy-Con-ohjaimet sisältävällä paketilla on moninpaikoin 349 euroa.

Nintendo Switch poikkeaa muista markkinoilla olevista pelikonsoleista siinä mielesstä, että se pyrkii yhdistämään käsikonsolin ja tavanomaisen olohuoneeseen kytketyn tehokkaamman pelikonsolin toisiinsa. Tämä on toteutettu modulaarisella rakenteella, jonka keskiössä on 6,2-tuumaisella HD-näytöllä varustettu "tabletti". Tablet-osa irrotetaan televisioon kytketystä telakasta kun halutaan pelata kodin tai olohuoneen ulkopuolella.Switchissä on sisäänrakennettuna 32 gigatavua tallennustilaa, mutta tilaa saa laajennettua micro-SDXC -korteilla 2 teratavuun asti. Pelien jakeluun Nintendo käyttää "muistikortteja". Pelikonsoliin voi kytkeä samanaikaisesti 8 Joy-Con-ohjainta moninpelisessioita varten.Nintendo Switchille julkaistavien pelien trailereita löytyy kattavasti Nintendon YouTube-kanavalta