JavaScriptin korvaajan valmistuminen lähenee

JavaScriptistä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt äärimmäisen suosittu ohjelmointikieli verkkopalveluiden kehittäjien keskuudessa helppoutensa ja monipuolisuutensa ansiosta. JavaScriptin yksi suurimmista ongelmista kuitenkin on, ettei se ole koodin suorittamisen näkökulmasta erityisen tehokas.

Nettipalveluiden tarjoama sisältö monipuolistuu jatkuvasti ja verkossa halutaan myös pystyä tekemään sellaisia asioita, joita on tähän asti totuttu tekemään päätelaitteille kehitetyillä natiiveilla sovelluksilla. Sisältöjä on toteutettu tähän asti JavaScriptillä, mutta sen suorituskyky ja muistinhallinnanongelmat ovat alkaneet tulla vastaan joten sen käyttökelpoisuus alkaa nopeasti heiketä tulevaisuuden vaatimustason noustessa. Selainkehittäjät ovat olleet jo pidemmän aikaa tietoisia kasvavasta ongelmasta ja vuonna 2015 ne esittelivät ratkaisun JavaScript-ongelmaan: WebAssembly (WASM).WebAssembly on käytännössä tavukoodimainen ohjelmointikieli, jonka tavoitteena on tuoda tähän asti natiivien sovellusten suorituskyky web-ympäristöön. Kaikki suurimmat selainkehittäjät ovat sitoutuneet tukemaan WebAssemblyä, joten verkkopalveluiden kehittäjät voivat alkaa käyttää sitä melko huolettomasti, kunhan sen määritykset saadaan valmiiksi. WebAssemblyn määrittelyssä päästiin tällä viikolla iso askel eteenpäin, kun kehityksen osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen WASM:n rajapinnoista sekä binäärimuodosta. Seuraavaksi WebAssembly aiotaan siirtää W3C-työryhmälle lopullisten spesifikaatioiden määritystä varten.WebAssemblystä on puhuttu JavaScriptin korvaajana, mutta ohjelmointikielet tulevat todennäköisesti elämään rinnakkain vielä pitkään. Vaikuttaa kuitenkin selvältä, että kaikkein haastavimmat ja suorituskykyä vaativat web-sisällöt tulevat perustumaan WebAssemblyhyn. Tällaisia käyttökohteita voisivat olla esimerkiksi isot 3D-pelit sekä VR-sovellukset.WebAssemblyllä toteutettua pelidemoa voi kokeilla Webassembly.orgin sivuilla . Tähän vaaditaan kuitenkin tuore Chrome Canary- tai Firefox Nightly -selain. Tuoreimman vakaan version Firefoxista voit ladata Download.fi:stä