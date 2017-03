PlayStation VR:n suosio löi ällikällä – Kohta miljoona laitetta myyty

Sony Interactive Entertainmentin toimintaa johtava Andrew House toimintaa johtava kertoo The New York Timesille yhtiön yllättyneen viime vuoden lokakuussa myyntiin tulleen PlayStation VR -virtuaalilasien saamasta vastaanotosta. Laite on käynyt kaupaksi odotettuakin paremmin.

Virtuaalilasien markkina syntyi käytännössä viime vuonna, kun Oculus, Valve/HTC ja Sony julkaisivat omat tietokone- ja konsolipelaamiseen tarkoitetut lasinsa. Kovin suurta markkinaa täysin uudelle tuotekategorialle ei povattu muodostuvan ainakaan nopealla aikataululla, mutta ennakko-odotuksista huolimatta Sony oli saanut helmikuun 19. päivään mennessä kaupaksi 915 000 PlayStatio VR -laitetta.



Sonyn oma sisäinen tavoite oli miljoona myytyä laitetta huhtikuun puoliväliin mennessä, jolloin PlayStation VR olisi ollut markkinoilla puolen vuoden ajan. House uskoo jo, että tavoite tullaan ylittämään. Myyntitahti on tähän mennessä ollut karkeasti laskettuna 230 000 virtuaalilasia per kuukausi. Esimekiksi PlayStation 4 -pelikonsolia myytiin neljän ensimmäisen kuukauden aikana noin kuusi miljoonaa kappaletta eli noin 1,5 miljoonaa konsolia per kuukausi.



PlayStation VR:n myyntiä on rajoittanut kysyntään nähden alhainen tuotanto, mutta asia pitäisi korjaantua kevään aikana. Lisäksi laitteen myyntialue laajenee Etelä-Amerikkaan.



Oculus ja Valve eivät ole paljastaneet montako laitetta ne ovat myyneet tähän mennessä.