Gmail uudisti liiterajaa, vastaanota tuplasti suurempia tiedostoja

Google on kertonut Google on kertonut virallisessa blogissaan , että sen sähköpostipalvelu Gmailin liiterajoja on laitettu uusiin kuosiin. Palvelu on rajoittanut melkoisesti liitetiedostojen kokoa sekä lähettäessä että vastaanottaessa, mutta nyt yhtiö on julkaissut pienen helpotuksen.

Tästä lähtien Gmail-osoitteeseesi on mahdollista vastaanottaa maksimissaan 50 megatavun liitetiedostoja, joka tarkoittaa, että kapasiteetti on kasvanut tuplaksi edellisestä 25 megatavusta. Samaa ei kuitenkaan tehty lähetettäville liitteille, mutta miksi?



25 megatavun rajoitus on edelleen paikallaan liitetiedostojen lisäämisessä, mutta tämä johtuu siitä, että Googlella on palveluun sisäänrakennettu ratkaisu: Google Drive. Drive-pilvitallennuspalvelun välityksellä onnistuu isommatkin liitteet. Käytännössä uudistus siis vaikuttaa ainoastaan muista kuin Gmailista lähetettyihin sähköposteihin jotka tulevat Gmail-tunnukseesi.



Päivitys saapuu porrastetusti seuraavien muutaman päivän aikana.