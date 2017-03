YouTube haastaa vanhat kanavapaketit – Uusi YouTube TV on tulossa

Ennen neljännen sukupolven Apple TV -mediaboksin julkaisua Apple yritti kiivaasti neuvotella kanavayhtiöiden kanssa karsitun ja edullisen kanavapaketin luomisesta. Ajatuksena oli, että Apple TV:tä ja skinny bundle -kanavapakettia voisi käyttää tavanomaisen kaapeli-TV-tilauksen korvaajana. Ennen neljännen sukupolven-mediaboksin julkaisuayritti kiivaasti neuvotella kanavayhtiöiden kanssa karsitun ja edullisen kanavapaketin luomisesta. Ajatuksena oli, että Apple TV:tä ja-kanavapakettia voisi käyttää tavanomaisen kaapeli-TV-tilauksen korvaajana.

Applen projekti ei saanut tarpeeksi vastakaikua kanavayhtiöiden keskuudessa, minkä takia sellaista ei ole ainakaan vielä julkaistu. YouTube on sen sijaan nyt onnistunut siinä missä Apple epäonnistui: nettivideojätti on esitellyt Yhdysvaltojen markkinoille oman kuukausimaksullisen kanavapaketin.



YouTube TV -palvelun perushinta on 35 dollaria (per kuukausi) ja sillä pääsee käsiksi Foxin, ABC:n, CBS:n ja NBC:n kanaviin. Tarkkoja kanavalistoja ei paljastettu vielä. Palveluun kuuluu kuusi tiliä ja mahdollisuus tallentaa ohjelmia myöhempää katselua varten (rajaton tallennustila).



YouTuben strategiana on myydä YouTube TV:tä muista palveluista erillään ja pääasiassa mobiilikäyttöä varten. Palvelulle on siis tulossa oma YouTube TV -sovellus, josta kuvan voi kuitenkin halutessaan peilata televisioon Chromecastin avulla.