Yksi Spotifyn isoimmista kitinän aiheista on pian historiaa - häviötön pakkaus saapuu

Uusi tilausmuoto kantaa nimeäja se on kokeilissa Spotifyssa niin, että uutta palvelua tarjotaan sovelluksen sisällä rajatulle joukolle käyttäjiä viiden dollarin kuukausittaista lisähintaa vastaan.Häviötön pakkaus tarkoittaa siis täysin identtistä laatua CD-levyyn. Tämä on ollut ehkä tärkein myyntivaltti-suoratoistopalvelulle, joka on rakentanut bisneksensä hifi-laatuisen musiikin fanien varaan.Kokeilun aikana tarjouksessa mainittu hinta on ilmeisesti vaihdellut 5 dollarin ja 7,50 dollarin välillä, joten Spotify on todennäköiesti kokeilemassa, paljonko kuluttajat ovat valmiita paremmasta laadusta maksamaan.Nähtäväksi jää, milloin Spotify Hi-Fi saapuu kaikkien kuluttajien tilattavaksi – ja miten paljon kysyntää sille lopultakin on. On myös epäselvää tienaavatko artistit lainkaan enempää häviöttömän musiikin muodossa - ja valuuko lisäraha Spotifyn, levy-yhtiöiden vai artistien taskuun.