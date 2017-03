Xbox Game Pass tulee keväällä – Saat kuukausimaksulla pääsyn yli sataan peliin

Microsoft lanseeraa tulevana keväänä uuden Xbox Game Pass -palvelun, jonka tilaajana pääsee käsiksi yli sataan Xbox Onelle julkaistuun peliin. Palvelun suomenkielisellä esittelysivulla ei mainita hintaa, mutta Microsoftin tiedotteen mukaan Xbox Game Pass maksaa 9,99 dollaria kuukaudessa. lanseeraa tulevana keväänä uuden-palvelun, jonka tilaajana pääsee käsiksi yli sataanjulkaistuun peliin. Palvelun suomenkielisellä esittelysivulla ei mainita hintaa, mutta Microsoftin tiedotteen mukaan Xbox Game Pass maksaa 9,99 dollaria kuukaudessa.

Game Pass -palvelun kautta voi pelata niin Xbox Onelle julkaistuja pelejä kuin konsolille julkaistuja taaksepäin yhteensopivia Xbox 360 -pelejä. Tilauspalvelun jujuna kuitenkin on, että pelit pitää ladata ja asentaa Xbox Onelle, joten kyseessä ei ole suoratoistopalvelu – tämä rajoittanee sitä kuinka paljon eri pelejä viitsii tai pystyy pelaamaan kuukauden aikana. Microsoftin mukaan suoratoistopalveluiden ongelmana on vaatimus jatkuvalle ja häiriöttömälle verkkoyhteydelle.



Mikäli lopetat tilauspalvelun, menetät myös pelioikeuden Game Pass -peleihin. Ladattuja pelejä voi pelata 30 vuorokauden ajan ilman verkkoyhteyttä. Moninpelaamiseen tarvitaan lisäksi Xbox Live Gold -jäsenyys, mutta yksinpelaamiseen sitä ei tarvita.



Palvelusta löytyy yli sata peliä, mutta tarjontaa laajennetaan ajan kanssa. Mukana on esimerkiksi Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA 2K16 ja LEGO Batman.