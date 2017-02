SpaceX aloittaa taas kuulennot – Ihmiset matkaan jo ensi vuonna

Uudelleenkäytettäviä raketteja kehittävä SpaceX suunnittelee kahden yksityishenkilön Uudelleenkäytettäviä raketteja kehittäväsuunnittelee kahden yksityishenkilön lähettämistä matkalle Kuun ympäri . Matkalle lähtevät avaruusturistit on jo valittu ja he ovat maksaneet yhtiölle merkittäväksi kuvaillun varausmaksun.

Mikäli hanke toteutuu ensi vuonna, kyseessä olisi ensimmäinen syvälle avaruuteen ulottuva miehitetty avaruuslento Apollo-hankkeen jälkeen (1972). Avaruusturistit lähetetään matkaan Falcon Heavy -kantoraketilla, jonka testaaminen on tarkoitus aloittaa tulevan kesän aikana. Matkan he taittavat Crew Dragon -avaruusaluksessa, jolla myös NASA aikoo toteuttaa omia matkojaan kansainväliselle avaruusasemalle.



SpaceX:n mukaan sen tavoitteena on toteuttaa myöhemmin vielä lisää vastaavanlaisia avaruusturisteille tarkoitettuja matkoja. Kysyntää kuulemma löytyy, vaikka lento oletettavasti maksaa useita miljoonia dollareita.