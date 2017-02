Mozilla teki ensimmäisen yrityskaupan: Osti Pocketin

Firefox-nettiselainta kehittävä Mozilla on ostanut Pocketin itselleen. Pocket on selainlaajennos ja mobiilisovellus, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa sivuja tai nettivideoita omalle muistilistalle myöhempää katselua varten. Kyseessä on Mozillan ensimmäinen strateginen yritysosto. -nettiselainta kehittäväon ostanutitselleen. Pocket on selainlaajennos ja mobiilisovellus, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa sivuja tai nettivideoita omalle muistilistalle myöhempää katselua varten. Kyseessä on Mozillan ensimmäinen strateginen yritysosto.

Pocketia kehittävä Read It Later tulee säilymään itsenäisenä tytäryhtiönä, joten suuria muutoksia yrityskauppa ei tule aiheuttamaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Mozillalla ole omia suunnitelmia varattuna Pocketia varten. Päinvastoin, Mozillan strategiana on hyödyntää Pocketiin kertynyttä dataa hyväksi Firefoxin Context Graph -suosituspalvelussa.



Pocketin avulla Mozilla ymmärtää paremmin minkälaiset sisällöt ihmisiä kiinnostaa niin paljon, että he haluavat palata niihin joskus sopivampana ajankohtana. Tämän ansiosta Context Graphin suosituksista saadaan paremmin kohdistettuja ja ne ovat lukijan kannalta relevantteja. Samankaltaisia sisältömarkkinointiverkkoja kehittävät Taboola ja RevContent elävät vuorostaan kevyemmällä ja paljon klikkauksia keräävillä sisällöillä, jotka eivät välttämättä suoranaisesti kiinnosta lukijaa.