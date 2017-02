Loppuuko Hedman Partnersin piraattikirjebisnes? Korkein oikeus alkaa tutkia tapausta

(KKO) aikoo tutkia onko teleoperaattoreilla mahdollisuus kieltäytyä luovuttamasta säilyttämiään tunnistetietoja tekijänoikeuden haltijalle. Markkinaoikeus on viimeiset pari vuotta määrännyt operaattorit luovuttamaan tunnistetietoja tekijänoikeuksien haltijoiden edustamien asianajotoimistojen pyynnöstä, koska liittymästä on saatettu jakaa luvattomasti elokuvia tai tv-sarjoja.

Käytännössä kyse on siitä, että onko operaattorin pakko luovuttaa IP-osoitteen omistajan yhteystietoja tekijänoikeuksien haltijoita edustaville Hedman Partnersille tai Adultialle. Tietoyhteiskuntakaaren 157 pykälän mukaan operaattoreiden on säilytettävä tunnistetietoja viranomaisia varten, joten tuntuu luontevalta, ettei tietoja myöskään annettaisi muuta kuin viranomaisille. KKO kuvailee myöntämässään valitusluvassa tapausta seuraavasti: Tekijänoikeuslainsäädännön 60 a § tosin mahdollistaa, että "tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä -- saada -- yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta."AfterDawn kysyi muutama viikko sitten markkinaoikeudelta, että miten se on käytännössä määritellyt laissa käytetyn ilmaisun. Markkinaoikeus ei koskaan vastannut viestiimme.