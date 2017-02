Arvostelussa Samsung Gear 360 – Ensimmäisen sukupolven laite 360 asteen videokuvaukseen

Gear 360 rakentuu teknisesti kahdesta 15 megapikselin (f2.0) kalansilmälinssistä. Videokuvaus onnistuu molempia linssejä käytettäessä resoluutiolla 3840 x 1920 (30 fps) ja yhdellä linssillä resoluutiolla 2560 x 1440. Lukemat ovat kilpailijoihin verrattuna kilpailukykyisiä. Molemmissa linsseissä on 15 megapikselin sensori ja yhdessä käytettynä kamera kykenee 25,9 megapikselin jpeg-kuviin. Still-kuvien ja videoiden kuvaus onnistuu myös yhdellä 180 asteen linssillä ja asetuksista löytyy mahdollisuus ottaa timelapse-videota.Gear 360:n käyttöönotto vaati ainakin allekirjoittaneelta vilkaisun ohjekirjaan, mutta toiminnot ovat yksinkertaisia ja ne oppii nopeasti. Kamera on yhdistettävissä suoraan Galaxy S6-, Note5- ja Galaxy S7 -älypuhelimiin, mutta videot ja kuvat voi ottaa talteen myös tietokoneen kautta. Kameran hallinta onnistuu ainoastaan Samsung-älypuhelimella. Vaihtoehtona on selata kameran asetuksia manuaalisesti käyttämällä laitteen kolmea painiketta ja pienikokoista näyttöä.Ulkoisesti Gear 360 on hyvin kompakti ja tyylikkään näköinen. Sitä voisi verrata kooltaan ja näöltään esimerkiksi pesäpalloon tai jäätelöpalloon. Pallokameran mitat ovat 66,7 x 56,3 x 60,1 mm ja paino on verrattavissa älypuhelimeen (152 grammaa sisältäen akun). Kamerassa on 0,5 tuuman näyttö, gigatavu RAM-muistia ja 1350 milliampeeritunnin akku. Yhteyksiä varten kamerassa on tuettuna WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, USB 2.0 ja NFC. Akun lataus onnistuu micro-USB-portin kautta ja videoiden tallennukseen käy microSD-kortit, joita ei pakkauksessa ole kuitenkaan mukana. Samsung lupaa akun tuottavan yhdellä latauksella 140 minuuttia videokuvaa. Teknisesti Gear 360 päihittää kilpailijalaitteista esimerkiksi LG 360:n ja Ricoh Thetan, mutta eroaa niistä pyöreällä ulkomuodollaan.Kameran mukana tulee sille suunniteltu pienikokoinen tripodi, mutta sen voi tietysti halutessaan asettaa isommalle ja tukevammalle tripodille. Google Playstä löytyvän Gear 360 -sovelluksen avulla on mahdollista yhdistää kamera Bluetoothin avulla älypuhelimeen ja katsoa, mitä sisältöä muistikortille on kertynyt. Sovelluksen avulla älypuhelimesta voi tehdä Gear 360:n kamerasovelluksen, jossa voi seurata reaaliaikaisesti, miten Gear 360 ympäristönsä näkee. Videoiden editointi onnistuu erityisesti pallokameralle suunnatulla Samsung Gear 360 Action Director -työpöytäsovelluksella. Videoita voi katsella vaikkapa Samsungin Gear VR -laseilla. Erikoisuutena Gear on yksi neljästä 360-kamerasta, joilla on mahdollista lisätä kuvia Google Street Viewiin Gear 360 on ensimmäisen sukupolven laite, mikä tarkoittaa, että laitteen käyttäjäkokemus ja tekniset yksityiskohdat eivät ole vielä aivan loppuun asti hiottuja. Videoiden kuva näyttää vr-lasien läpi katsottuna melko suttuiselta ja erityisesti linssien saumakohdat ovat häiritsevän selkeitä. Se on kuitenkin ymmärrettävää tämän hetkisillä teknisillä rajoitteilla. Kilpailijoihin verrattuna kamera on teknisesti hyvä, mutta pyöreä ulkomuoto voi olla rajoite niille, jotka haluavat kuljettaa kameraa taskussa. Kameran pyöreys ja ulkomuotoa hallitsevat kalansilmälinssit saavat kameran näyttämään helposti särkyvältä, mutta testiaikana se kesti ainakin peruskäyttöä hyvin. Kamera on suojattu IP53-luokituksella eli sen pitäisi kestää pölyä ja hieman vesiroiskeita.Kameroiden, älypuhelimien ja vr-lasien kehittyessä tulevaisuudelta on lupa odottaa paljon. 360-asteisten videoiden ja valokuvien katselu on aivan omanlaisensa kokemus ja mahdollistaa muistojen elämisen uudestaan todella kouriintuntuvasti. Kokonaisuutena ensimmäisen sukupolven Gear 360 on todella mielenkiintoinen ja tyylikäs kamera, mutta jos videokuvausta kohtaan ei tunne suurta intohimoa, kannattaa ehkä vielä odottaa 360-kameroiden hintojen alenemista ja teknisen puolen kehitystä.