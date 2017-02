Nelosen kanavat eivät pimenekään kaapeliverkoissa – Lisäaikaa pari kuukautta

Nelonen Median vapaasti katsottavat kanavat, Jim, Liv ja Hero, eivät pimenekään DNA:n ja Soneran kaapeliverkoissa vielä helmikuun lopulla. Nelonen Median omistavan vapaasti katsottavat kanavat,ja, eivät pimenekään DNA:n ja Soneran kaapeliverkoissa vielä helmikuun lopulla. Nelonen Median omistavan Sanoman mukaan se on sopinut osapuolien kanssa kanavien jakelusta ainakin toukokuun puoliväliin saakka.

Kaapeliverkko-operaattoreita ja kanavayhtiöiden välejä on hiertänyt Kopiosto ry:n esittämä tekijänoikeusmaksu kaapelioperaattoreille kanavien sisällön ajkelusta. Kaapelioperaattoreille tämä olisi ylimääräinen kustannus katettavaksi, ja kaapelioperaattorit ovat vaatineet, että tv-yhtiöt vastaavat jakelun lisäkorvauksesta niiden puolesta. Kanavayhtiöt ovat olleet haluttomia ryhtymään maksumiehiksi, koska ne ovat jo maksaneet kertaalleen sisällöistä tekijänoikeusmaksun.



Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt pienryhmän tuottamaan asiaan ratkaisuehdotuksen ja esitys on tarkoitus jättää 27. helmikuuta. TV-yhtiöt ja operaattorit ovat käyneet jo pidempään neuvotteluita kanavien kaapelijakelusopimuksista, koska lainsäädäntö kaupallisten kanavien niin sanotun siirtovelvoitteen osalta muuttuu toukokuussa 2017.



Nelonen Median kanavien lisäksi myös MTV:n Ava-kanavan lähetykset ovat olleet katkolla. Kanavien pimeneminen olisi TV-yhtiöille kova pala, sillä DNA:n ja Soneran kaapeliverkoilla on yli miljoona taloutta. Pimeneminen tarkoittaisi samalla sitä, että mainoksiakaan ei voitaisi kanavilla esittää näille talouksille.