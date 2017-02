Verokikkailulle loppu: Verovapaa nettikauppa Ahvenanmaalta loppumassa

EU:n kaavaileman muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021 ja sen arvioidaan tuovan noin seitsemän miljardin euron lisätulon jäsenvaltioille. Suomen kohdalla valtion budjettiin voisi tulla 107 miljoonaa euroa lisätuloja. Vähäarvoiseksi luetaan kaikki alle 22 euron tilaukset. Vaikka lakimuutoksella saadaankin lisää verotuloja, niin sitä perustellaan kuitenkin verkkokauppojen tasavertaisemmalla kohtelulla.Muutoksella voi myös olla konkreettisia vaikutuksia suomalaisten verkkokauppojen toimintaan. Ahvenanmaa kuuluu EU:hun, mutta se ei kuulu EU:n veroliittoon. Vuoden 2021 jälkeen sieltä ei pystytä toimittamaan arvonlisäverovapaasti pieniä tilauksia. Verovapautta ovat hyödyntäneet erityisesti mediatalot, kuten Otava (Suomalainen Kirjakauppa) ja Valitut Palat. Myös CDON hyödyntää Ahvenanmaan verovapautta – vuosi sitten yhtiö sai verottajalta neljän miljoonan mätkyt ilmoittamatta jätettyjen arvonlisäverojen takia.Åland Postille arvonlisäverovapaus on tuonut paljon lisätöitä ja yhtiö on myös laajentanut varastojaan verkkokauppatilausten takia