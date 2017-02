Apple paljasti uuden päämajansa nimen – Ei pelkkä konttori, vaan puisto

Applen uusi päämaja on ehkä yksi kuvatuimpia ja seuratuimpia rakennusprojekteja maailmassa. Vuonna 2014 alkaneet rakennustyöt ovat kuitenkin tulossa päätökseensä ja ensimmäiset työntekijät pääsevät muuttamaan uusiin tiloin jo huhtikuussa. uusi päämaja on ehkä yksi kuvatuimpia ja seuratuimpia rakennusprojekteja maailmassa. Vuonna 2014 alkaneet rakennustyöt ovat kuitenkin tulossa päätökseensä ja ensimmäiset työntekijät pääsevät muuttamaan uusiin tiloin jo huhtikuussa.

Applen kokoinen yhtiö ei luonnollisestikaan siirry yhdessä yössä uuteen päämajaan, vaan koko prosessiin on varattu aikaa yhteensä puoli vuotta aikaa. Apple Parkiksi nimetyssä päämajassa on tilat kaikkiaan 12 000 työntekijälle. Vanhaa Apple Campus -päämajaa ei hylätä, vaan osa työntekijöistä jää työskentelemään sinne.



Nopean kasvun takia Apple on joutunut hankkimaan työntekijöille paljon toimistotiloja ympäri Piilaksoa, minkä takia toiminnot ovat olleet hajallaan mikä ei tietysti ole tuotekehityksen näkökulmasta optimaalinen ratkaisu. Apple Parkin ansiosta työvoimaa pystytään keskittämään paremmin muutamiin isoihin yksiköihin.



Apple Parkin suunnittelu lähti käyntiin Steve Jobsin aikakaudella, mutta hän ehti kuolla ennen kuin arviolta kuusi miljardia dollaria maksanut hanke saatiin alulle. Päämajan alueella sijaitseva auditorio on päätetty nimetä Steve Jobs Theateriksi. Apple järjestänee jatkossa tuotelanseerausten lehdistötilaisuudet kyseisessä paikassa.