Verkkojätin tietoturvaongelmat maksoivat 350 miljoonaa

Yahoo on paljastanut viimeisen vuoden aikana Yahoo on paljastanut viimeisen vuoden aikana kolme massiivisen kokoluokan tietoturvaongelmaa. Edeltävien muutamien vuoden aikana tehtyjä, vähintäänkin satoja miljoonia käyttäjiä koskeneet hakkeroinnit eivät ole helppo pala millekään yhtiölle, mutta erityisen vaikean tilanteesta tekee Verizonin ostoaikeet Yahoosta.

Verizon on ollut ostoaikeissa jo pidemmän aikaa, mutta sen etenemisen aikana Yahoosta on paljastettu useita tietoturvaongelmia, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet yhtiön imagoon ja haluttavuuteen. Luonnollisesti myös ostajan pitää tällöin määritellä, että onko yhtiö enää aiemman tarjouksen arvoinen.



Erityisesti matkapuhelintoiminnastaan tuttu Verizon onkin pättänyt pudottaa 350 miljoonaa dollaria pois myyntitarjouksesta, mutta on edelleen kiinnostunut Yahoon ostamisesta. Lisäksi se suostuu maksamaan puolet tietoturvaongelmien sanktioista.



4,83 miljardin dollarin ostotarjous on siis pienentynyt 4,48 miljardiin, mutta voisi kuvitella, että tällaisten ongelmien jälkeen yhtiö olisi tyytyväinen, että ostotarjous pysyy edelleen pöydällä.