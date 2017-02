Google keksi tavan maskeerata pelaajat VR-pelivideoissa

Virtuaalitodellisuus otti ensimmäiset askeleensa massamarkkinoilla viime keväänä, jolloin sekä Oculus että HTC/Valve julkaisivat omat virtuaalitodellisuuslasinsa. Tarjontaa täydentävät Sonyn PlayStation VR ja lukuisat puhelimiin perustuvat katselulasit. Virtuaalitodellisuus otti ensimmäiset askeleensa massamarkkinoilla viime keväänä, jolloin sekä Oculus että HTC/Valve julkaisivat omat virtuaalitodellisuuslasinsa. Tarjontaa täydentävät Sonyn PlayStation VR ja lukuisat puhelimiin perustuvat katselulasit.

VR-lasien pääasiallinen sovelluskohde on tietokone- ja konsolipelaaminen, johon kytkeytyy voimakkaasti pelivideoiden saama suuri suosio. Pelaajilla on tietysti kova halu luoda VR-pelaamisestakin videoita, joiden kautta omia kokemuksia voi jakaa oman fanikunnan keskuudessa. Virtuaalitodellisuudessa tapahtumat koetaan ensimmäisessä persoonassa, mutta videot olisi ehkä kaikkein mukavinta tallentaa ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta.



Tähän ongelmaan on jo tekniset ratkaisut olemassa, mutta yksi puute niissä kuitenkin on: pelaaja ei oikein sulaudu ympäröivään virtuaalimaailmaan katselulasien takia. Google Researchin tutkijat ja Daydream Labsin tutkijat yhdistivät voimansa ja loivat tekoälyyn perustuvan mallin, jossa virtuaalilasit voidaan häivyttää videoista. Lopputulos on väkisinkin hieman kömpelö, mutta ajan kanssa kehitys tuo tälläkin osa-alueella parempia tuloksia. Ehkä jonakin päivänä pelaajat saadaan näyttämään kuin heillä ei olisi lainkaan VR-laseja päässä.



Alla olevassa videossa Conan O'Brien pelaa virtuaalimaailmassa. Videolla ei käytetä tutkijoiden kehittämää tekniikkaa, mutta kukin voi yrittää uutiskuvan perusteella yrittää kuvitella miltä video näyttäisi jos O'Brienin päästä saisi lasit häivytettyä pois.