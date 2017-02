Piraattikirje johti ainoastaan elokuvayhtiön laskuun

Viimeisimmät uutiset kiristyskirjeiden tiimoilta ovat olleet Hedman Partnersille ja sen edustamille tekijäoikeuksien haltijoille vähemmän tuloksellisia . Heikoista tuloksista on asianajofirmassa väitetysti otettu opiksi Ilmeisesti oppia ei ole otettu, sillä nyt tietoon on tullut uusi tapaus, jossa on jälleen käynyt kalpaten. Tivi kertoo yli 50-vuotiaan mieshenkilön piraattikirjetapauksesta, joka on nyt käyty loppuun. Elokuvayhtiö Scanbox A/S on luopunut kanteesta ja päätynyt maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.Kuten tätä edeltäneessä tapauksessa, niin tässäkin syytettiin A Walk Among The Tombstones -elokuvan jakamisesta, joten Scanboxia on edustanut tiettävästi samainen, kirjeistään tuttu Hedman Partners. Sovinto tapauksessa syntyi tänään 21. helmikuuta. Aiemmassa tapauksessa tosin tapaus meni markkinaoikeuden päätökseen asti, jossa voittajaksi selviytyi syytetty, joten kenties juuri siitä syystä liki identtinen tapaus päätettiin kanteen tekijän toimesta päättää ennen kuin lisäkustannuksia syntyy.Oikeusjuttu alkoi, kun Scanbox laittoi 2016 alkuvuoden anteen alulle laittoman materiaalin jakamisesta internetissä. Mies kiisti koskaan saaneensa kirjettä, jossa oikeustoimista uhattiin, mutta Scanbox ei suostunut luopumaan kanteesta. Kanteessa miestä syytettiin laittoman materiaalin jakamisesta vuosina 2014 - 2016. Tänä aikana hän oli kuitenkin asunut suuren osan ajasta toisella paikkakunnalla tai ulkomailla ja internet yhteys oli naapurien vapaassa käytössä avoimen WiFi-verkon avulla.Myöhemmin mm. piraattikirjeisiin erikoistunut asianajotoimisto Turre Legal ryhtyi edustamaan miestä, toimitti vastineen Scanboxille ja elokuvayhtiön luopui tämän jälkeen nopeasti kanteesta maksaen molempien puolien kulut, kerrotaan Turre Legalin tiedotteessa.