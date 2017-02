Disneyn uusi konsepti: Täysin langaton olohuone

Elokuvastudio The Walt Disneyn tutkimusorganisaatio Disney Research on esitellyt konseptia, jossa kaikki asuinhuoneessa sijaitseva elektroniikka voisi saada sähkönsä täysin langattomasti. Elokuvastudiotutkimusorganisaatioon esitellyt konseptia, jossa kaikki asuinhuoneessa sijaitseva elektroniikka voisi saada sähkönsä täysin langattomasti.

Langaton lataus on tehnyt älypuhelimiin tuloa jo muutaman vuoden ajan, mutta käytettyjen standardien suurin ongelma on siinä, ettei latauksen kantomatka ole kovin pitkä. Tästä syystä laitteet pitää käytännössä asettaa latausalustojen päälle latautumaan – puhelin ei lataudu jos se on esimerkiksi metrin päässä alustasta tai käyttäjän taskussa. Pitkän kantomatkan langaton lataus olisi seuraava askel tällä tekniikan osa-alueella.



Disney Research on esitellyt yhden QSCR:ksi (Quasistatic Cavity Resonance) nimetyn tekniikan, jolla laitteita voitaisiin ladata missä tahansa kohtaa huonetta. Ratkaisun ajatuksena on, että huoneesta tehdään metallihäkki, jonka keskiosassa kauparinen tanko. Virta kulkee metalliosia pitkin suuntaa vaihdellen, jolloin huoneeseen syntyy kattava dynaaminen magneettikenttä, joka pystyy tarjoamaan tarpeeksi virtaa pienelektroniikan tarpeita varten.