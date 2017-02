Tesloista tutun AV-jätin osto Samsungille 8 miljardilla hyväksyttiin

Samsung kertoi Samsung kertoi jo marraskuussa yrityskaupoista erityisesti äänentoistolaitteistostaan tunnetun Harmanin kanssa. Massiivinen kahdeksan miljardin kauppa on edennyt ja nyt hyväksytty osakkeenomistajien toimesta.

Viime vuosina Harman on erityisesti panostanut autojen konsoleihin, johon on pyrkinyt kovasti myös mm. Apple ja Google omilla sovelluksillaan. Samsung on todennäköisesti nähnyt juuri saman markkinaraon, johon Android Auto ja Applen CarPlay pyrkivät, ja haluaa ottaa johtavan aseman autojen medialaitteistoissa.



Nyt kun osto on hyväksytty osakkeenomistajien toimesta, niin kauppa vaatii ainoastaan sinetin kilpailuviranomaisilta.



Harmanin järjestelmiä löytyy jo nyt yli 30 miljoonasta autosta, joten Samsungilla tie on auki automarkkinoille. Tietysti tämä mahdollistaa myös Harmanin omistamien brändien käyttämisen esimerkiksi Galaxy-älypuhelimissa. Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa JBL-kaiuttimia tulevissa puhelimissa tai niiden lisälaitteissa.



Harmanin omistamiin brändeihin kuuluu JBL:n lisäksi mm. AKG ja Harman Kardon. Yhtiö osti 2015 maaliskuussa Bang & Olufsenin autodivisioonan. Harmanin AV-järjestelmiä löytyy mm. Teslan, Audin, Skodan, Porchen ja Bentleyn autoista.