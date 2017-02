Microsoft peruutti HoloLensin seuraajan – Vieläkin parempaa on tulossa

Microsoft on päättänyt peruuttaa toisen sukupolven HoloLensin julkaisun, kertoo Microsoftia seuraava on päättänyt peruuttaa toisen sukupolven HoloLensin julkaisun, kertoo Microsoftia seuraava Thurrott.com-verkkosivuston Brad Sams . Sen sijaan ohjelmistojätti on päättänyt siirtää kehityspanoksensa suoraan kolmannen sukupolven laitteeseen.

Sivuston lähteiden mukaan Microsoft kokee olevansa kilpailijoitaan niin paljon edellä HoloLensin käyttämän teknologian suhteen, ettei se koe tarpeelliseksi julkaista uudistuksiltaan suhteellisen pieneksi kaavailtua toisen sukupolven HoloLensiä. Valinnan ansiosta Microsoft voi siirtää panoksia kolmannen sukupolven HoloLensin kehitykseen ja kiihdyttää näin sen julkaisuaikataulua.



Kolmannen sukupolven HoloLensin on tarkoitus tulla markkinoille vuonna 2019, joten paljon ehtii vielä tapahtua ennen kuin uusi laite ehtii markkinoille.



Microsoftin ehkä tärkein kilpailija AR-lasien osalta on tällä hetkellä Magic Leap, joka on saanut sijoittajilta paljon rahoitusta, mutta se ei ole silti kyennyt esittelemään kaupallisesti valmista laitetta. Myös Apple on ilmoittanut olevansa kiinnostunut AR-tekniikasta, mutta vielä ei ole selvää kehittääkö yhtiö HoloLensin kaltaista laitetta vai yksinkertaisempia, Google Glassia muistuttavia älylaseja.