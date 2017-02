Yahoo hakkeroitiin kolmannen kerran lyhyen ajan sisällä

Yksi aikamme suurimmista internet-jäteistä on ollut viime vuosina hakkeroinnin kohteena useampaan kertaan ja satojen miljoonien ihmisten tiedot ovat vaarantuneet. Yahoon järjestelmiin 2012 ja 2013 tehdyt tietovuodot ovat olleet skaalaltaan massiivisia

Valitettavasti Yahoon ja sen käyttäjien kannalta huonot uutiset eivät ole loppu. Uusin tieto tietovuodosta kertoo, että hakkerit ovat päässeet käsiksi Yahoon tunnuksiin ilman salasanaa, joka tietysti tarkoittaa, että salasanamuutoksetkaan eivät ole välttämättä auttaneet.Tällä kertaa hakkerit ovat päässeet käsiksi käyttäjätietoihin 2015 ja/tai 2016, kertoo Ars Technica . Yahoo on lähettänyt käyttäjille tiedotteita, joissa kerrotaan, että tutkinta on parhaillaan käynnissä ja, että menetelmänä on voinut olla väärennetyt keksit.Käyttäjien määrää ei paljasteta, eikä kyseessä ole todennäköisesti satoja miljoonia käyttäjiä – ainakaan toistaiseksi – koskeva ongelma, mutta se kertoo kuitenkin tuttua tarinaa Marissa Mayerin johtaman Yahoon viime vuosien ongelmista.Yhtiö kertoi mahdollisista keksiongelmista jo viime vuonna, mutta juttu nousi pinnalle nyt, kun käyttäjät ovat julkaisseet sähköposti-ilmoituksia asiasta Twitterissä.