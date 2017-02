YouTube katkaisi siteet suurimpaan tähteensä liian härskien vitsien takia

Maailmanluokan tähdeksi YouTube-videoillaan noussut PewDiePie meni huumorinsa kanssa liian pitkälle Googlen ja Disneyn mielestä. Mediakohun kohteeksi joutunut tubettaja esitti videoillaan natsikuvastoa ja antisemitististä huumoria, mutta Maailmanluokan tähdeksi-videoillaan noussutmeni huumorinsa kanssa liian pitkälle Googlen ja Disneyn mielestä. Mediakohun kohteeksi joutunut tubettaja esitti videoillaan natsikuvastoa ja antisemitististä huumoria, mutta Googlen ja Disneyn suunnalla sille ei naurettu

PewDiePie on joutunut useaan otteeseen aiemminkin kohun silmään, mutta tällä kertaa kohulla on konkreettisia vaikutuksia hänen ammattiinsa. YouTube on esimerkiksi päättänyt perua hänen tähdittämän Scare PewDiePie -alkuperäistuotannon julkaisun. Lisäksi PewDiePie on pyyhitty pois Google Preferred -ohjelmasta, jonka kautta mainostajat voivat tavoittaa ihmisiä tunnettujen persoonien kautta.



Viimeksi mainittu seikka vaikuttaa oleellisesti PewDiePien tuloihin, sillä Google Preferred tuottaa paremmin mainostuloja kuin perinteinen YouTube-mainonta.



Myös The Walt Disney Company on ilmoittanut katkaisevansa välit PewDiePiehin. Disney omistaa YouTube-verkosto Maker Studiosin, joka lanseerasi PewDiePien kanssa vuosi sitten Revelmode-verkoston.