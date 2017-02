Tim Cook ennustaa: Älypuhelimien kaltainen mullistus on tulossa

Apple kertoo hyvin harvoin tuotelanseeraussuunnitelmistaan etukäteen, eikä Cook lipsauttanut mitään arkaluontoista tietoa tälläkään kertaa. On kuitenkin varsin selvää, että jos Apple näkee laajennetun todellisuuden yhtä suurena markkinailmiönä kuin mitä älypuhelimet ovat olleet, niin se tulee hyödyntämään tekniikan tarjoaman potentiaalin täysimääräisesti.Laajennettua todellisuutta voidaan hyödyntää älypuhelimissakin, mutta sen hyödyt tulevat paremmin esiin erilaisissa päälle puettavissa laitteissa, joissa tekniikkaa voidaan hyödyntää käyttöliittymänä – samalla tavalla kuin kosketusnäyttöä älypuhelimissa. Applen on muutamaan otteeseen huhuttu kehittävän omia älylaseja ja ne voivat tulla markkinoille hyvinkin pian. Financial Times uutisoi vuosi sitten Applen koonneen sadoista insinööreistä koostuvan tiimin HoloLensin ja Oculus Riftin kaltaisen laitteen luomiseksi. Tuolloin kehitystyötä oli tehty aktiivisesti muutamien kuukausien ajan, joten projekti on nyt ollut käynnissä puolitoista vuotta.