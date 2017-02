Viime viikon suosituimmat uutiset Suomessa: Ikiliikkuja, WinAMP ja uskomattomat Tinder-treffit

Viime viikolla uutisissa kiinnostivat mm. juttu tiedekeskusikiliikkujasta, joka on pyörinyt jo 26 vuoden ajan. Lisäksi juttu uskomattomista Tinder-treffeistä pornotähden kanssa, sekä muistelujuttu legendaarisestaista keräsivät klikkejä. Myös jo totuttuun tapaan myös Trump-otsikoita päätyi listalle – kuten luonnollisesti myös tähtösten Instagram-poimintoja.

Suosituimmat ei-viihdeuutiset viikolla 6/2017

Suosituimmat viihdeuutiset viikolla 6/2017

Suosituimmat englanninkieliset uutiset viikolla 6/2017

HIGH.FI -palvelut

Koostamme ajoittain julkaistavaa suosituimpien uutisten listaa AfterDawnin omistamasta HIGH.FI -uutiskerääjästä, sen eerikielisistä versioista sekä sovelluksista, jotka käyttävät palvelun keräämiä uutisia.Uutislähteitä on mukana palvelussamme tuhansia, joten valikoima, josta lista koostuu, on varsin laaja.Mutta tässäpä listat..Viihdeuutisissa nousi pinnalle myös juttu tanskalaisesta naispuolisesta sotilaasta, joka on tappanut jo 100 ISIS-taistelijaa.Englanninkielisten uutisten puolella kiinnostivat pääasiassa teknologiauutiset, mutta mahtuipa suosituimpien joukkoon myös pari ns. tissiuutistakin.Uutisten lukukertoja kertyy mm. seuraavista palveluista:...lisäksi listalle päätyy myös useita muita pienempiä sovelluksia ja palveluita, jotka käyttävät avointa rajapintaamme , joka mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen HIGH.FI'n keräämien uutisten päälle.