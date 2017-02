Yle Areenan sisältöjen katselu ulkomailla tulee mahdolliseksi

Yle Areenan käyttö ulkomailla helpottuu EU:n kaavaileman maarajoituspoiston myötä . Ulkosuomalaisten valitusten kestoaiheisiin on kuulunut se, ettei Ylen ohjelmia pysty katsomaan Areenasta ulkomailla.

Maarajoitusten poisto ei tosin vaikuta EU:n ulkopuolella, kuten Aasiassa tai Yhdysvalloissa, asuviin suomalaisiin. EU:n sisällä asuville tai matkustaville on tulossa yhtäläinen mahdollisuus katsoa Areenan tallenteita. Kansalaisuuden tunnistautuminen on mahdollista Areenan käyttämien Yle-tunnusten avulla.Kaikkia ohjelmia ei ole voitu esittää ulkomailla asuville suomalaisille tekijänoikeudellisten syiden takia: ohjelmien esitysoikeudet ovat maakohtaisia, joten Yle ei saa esittää niitä esimerkiksi Saksassa ellei se erikseen hankia esitysoikeutta Saksaan. Esitysoikeuksien hankinta useisiin maihin on vuorostaan niin kallista, ettei se ole ollut käytännössä mahdollista.Yle Areenan palvelupäällikön Kari Haakanan mukaan Yle aikoo ottaa kaavaillusta muutoksesta kaiken irti.