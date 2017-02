Nintendo esittelee tulevaa Switch-konsoliaan videolla

Nintendon uusin konsoli Switch paljastettiin yleisölle ensimmäistä kertaa jo viime lokakuussa , mutta täysimittaista esittelyä on jouduttu odottamaan pitkään. Nintendo on kuitenkin pikku hiljaa paljastanut enemmän ja enemmän uudesta laitteestaan, ja nyt vuorossa on esittelyvideon julkaisu.