Netflix paljasti huippusarjan paluun, uusi kausi saapuu kesällä

Netflix on pullollaan elokuvia, lasten piirrettyjä, sarjoja ja dokumenttielokuvia, mutta yksi kategoria on kasvattanut suosiotaan ylitse muiden. Kyse on tietysti Netflixin yksinoikeussisällöstä eli nk. Originals-ohjelmistosta.

Erityisen suosittuja ovat olleet suurella budjetilla tehdyt alkuperäissarjat, joihin lukeutuu mm. House of Cards, Marco Polo sekä Orange is the New Black. Näistä jälkimmäiselle on nyt paljastettu uusi kausi.



Jo aiemmin oli selvää, että huippusuosioon noussut vankiladraama saa jatkoa vielä ainakin muutaman kauden verran, mutta nyt suoratoistojätti on paljastanut YouTube-videolla uuden kauden saapumisajan. Orange is the New Black saapuu jälleen Netflixiin kesäkuun 9. päivä ja kaikki jaksot ovat tietysti katsottavissa heti yhteen putkeen.



Sarjan viidennen kauden teaser-video on vain 14 sekunnin mittainen, joten mitään suuria paljastuksia siihen ei valitettavasti edes mahdu. Tutut hahmot löytyvät trailerista ja videon kuvauksessa kiusoitellaan iskulauseella "Things will never be the same" eli jotain suuria mullistuksia on odotettavissa.