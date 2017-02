Facebook oikeudelle: "Emme pysty estämään kaikkea ilkivaltaa"

Saksan oikeuslaitos käsittelee parhaillaan tapausta, jossa syyrialaispakolainen on haastanut Facebookin oikeuteen sen toimettomuudesta väärän tiedon levittämisen estämisessä. Asianajajien mukaan kuvaa hänestä ja Angela Merkelistä on levitetty vääristetysti terrorismiin liittyen.

19-vuotias Anas Modamani saapui Saksaan 2015 ja nousi otsikoihin ottaessaan selfien Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa Berlinin ulkopuolella olevassa pakolaisleirissä. Kuva symboloi monille Saksan ja erityisesti Merkelin avoimien ovien maahanmuuttopolitiikkaa, mutta sen ottaja Modamani on liitetty myös terrorismiin, vaikka mitään todisteita sellaisesta ei ole.Kuvia ja juttuja on levitetty tietysti myös maailman suurimmassa sosiaalisessa mediassa Facebookissa, joka on joutunut vastaamaan syytöksiin oikeudessa. Modamanin mukaan Facebook ei ole poistanut kaikkia kuvan väärinkäyttöjä.Facebook puolestaan koitti vakuuttaa oikeudelle, ettei pysty millään pitämään kirjaa kaikista miljardeista julkaisusta päivittäin. Sen mukaan ei ole sellaista järjestelmää, jolla voitaisiin havaita kaikki väärinkäytöt. Bloombergin mukaan Modamanin asianajajat puolestaan ihmettelivät, että esimerkiksi lapsipornon estoon tällainen järjestelmä löytyy.Luonnollisesti Facebook on poistanut väärinkäytökset, kun ne on raportoitu Facebookista löytyvällä raportointiominaisuudella, mutta ei ole estänyt syyttäjien mukaan saman kuvan uudelleenjulkaisua.Merkelin Saksa on painostanut some-jättejä kiristämään rasististen ja maahanmuuttovastaisten julkaisujen linjaa. 2015 syksyllä Merkelin ja Zuckerbergin YK-vierailusta nousi kohu, kun heidän keskustelu julkaisujen sensuroimisesta Facebookissa nauhoittui vahingossa päällä olleesta pöytämikrofonista.