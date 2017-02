Twitter vakuuttaa jälleen parantavansa "turvallisuutta"

Twitterin taival on ollut viime vuosina yksi teknologiayhtiöiden vaikeimmista, joskin Yahoo muistuttaa aijoittain Jack Dorseylle, että huonomminkin voisi mennä. Yhtiön toimia – tai kenties useammin toimettomuutta – on kritisoitu kaikista suunnista, mutta kelkkaa ei ole onnistuttu kääntämään.

Some-palvelu on yrittänyt saada kuriin trollaajia ja häiritseviä käyttäjiä iät ja ajat. Siinä sivussa yhtiö on poistanut palvelustaan kyseenalaisesti henkilöitä, joiden poliittinen ajatusmaailma eroaa omastaan, mutta tehnyt sitä hyvin valikoidusti. Samalla varsinaisia ominaisuuksia, jotka parantaisivat palvelun käyttöä ei ole juuri julkaistu.Nyt uusi merkintä yhtiön virallisessa blogissa vakuuttaa jälleen, että uusia toimia on otettu käyttöön, jotta palvelusta saataisiin tehtyä "turvallisempi paikka". "Turvallisuudella" Twitter tarkoittaa tässä tapauksessa mm. häiritsevien käyttäjien poistoa, vähemmän arkaluonteista sisältöä sekä huonolaatuisten – mitä ikinä se todellisuudessa tarkoittaakaan – vastausten piilottamista.Kolmiosaisen strategian ensimmäinen osa pyrkii estämään, että palveluun ei pystytä enää luomaan häiritsemistä varten luotuja tunnuksia, erityisesti sellaisten toimesta, jotka on aiemmin suljettu pois palvelusta. Toinen osa koskee hakua, josta on tarkoitus tehdä "turvallisempi" poistamalla arkaluontoiset ja hiljennettyjen tunnusten twiitit. Kolmantena toimena Twitter piilottaa häiritseviä ja vähemmän relevantteja twiittejä vastauksista.Toivoa sopii, että Twitter saa kuriin häirinnän, mutta ei samalla rankaise mielipiteen perusteella. Tässä vaiheessa onnistunut toteutus olisi tosin enemmän yllätys kuin oletus.