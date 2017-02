Nintendo uskoo nyt Unreal Enginen voimaan

Nintendo on pelilaitevalmistajista kenties se kaikkein perinteikkäin. Perinteisiin on luotettu yhtiössä monessa mielessä, olipa kyse vanhoista ja hyviksi todetuista pelibrändeistä tai kehitystyökaluista, joilla nämä tuodaan eloon kulissien takana. Yhtiön uusimman konsolin kohdalla japanilaisyhtiö on kuitenkin päättänyt nostaa kolmannen osapuolen sovellusten merkitystä.

Epic Games oli vahvistanut jo aiemmin, että Nintendon uudelle Switch-konsolille tulee tuki Unreal Engine -työkaluille, mutta nyt Nintendo on mennyt vielä pidemmälle. Pelijohtajalegenda Shigeru Miyamoto on kertonut VentureBeatin mukaan , että yhtiön insinöörit ovat ottaneet Unreal Enginen täysin haltuun.Miyamoton mukaan kehittäjät ovat nyt samaa tasoa länsimarkkinoiden kehittäjien kanssa, vaikka työkalupakkiin tutustuminen ei ole kestänyt vielä kovinkaan kauaa. Hänen mukaansa länsimaalaisia kehittäjiä on aiemmin pidetty parempina, mutta nyt etumatka on otettu kiinni."Super Marion isä" ei kuitenkaan vahvistanut, että yhtiön sisällä suunnitellaan pelejä Unreal-kehitystyökalujen avulla, joten on edelleen todennäköistä, että Nintendo pysyttäytyy konservatiivisesti ja perinteikkäästi omissa työkaluissaan. Aiemmin varsin nuiva suhtautuminen kolmannen osapuolen kehitystyökaluihin ja -kehittäjiin on kuitenkin silminnähtävästi muuttunut.