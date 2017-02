Teknobloggaaja: Apple yllättää tänä vuonna ja julkaisee älylasit

Teknologiaevankelista ja bloggaaja Robert Scoble on vakuuttunut, että Apple julkaisee vielä tämän vuoden aikana laajennettua todellisuutta hyödyntävät älylasit. Asia nousi puheenaiheeksi Teknologiaevankelista ja bloggaajaon vakuuttunut, että Apple julkaisee vielä tämän vuoden aikana laajennettua todellisuutta hyödyntävät älylasit. Asia nousi puheenaiheeksi This Week in Tech -ohjelmassa

Scoble kertoi jo tammikuun alussa CES-messujen yhteydessä, että Apple kehittäisi älylaseja yhteistyössä Zeissin kanssa. Optiikka on Zeissin vahvinta osaamisaluetta, joten Applen laseissa tullaan todennäköisesti käyttämään Zeissin kehittämiä linssejä tai optiikkaa jossakin muodossa. Zeiss markkinoi jo nyt omia VR One Plus -virtuaalitodellisuuslaseja.



Aikataulut voivat vielä muuttua, minkä takia Scoblekin pitää mahdollisena että lasit julkaistaan vasta vuoden 2018 puolella. Hän on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Apple kehittää laseja ja ne tulevat markkinoille lähiaikoina. Scoblen tietolähteiden mukaan Apple julkaisisi tämän vuoden aikana uusien iPadien ja iPhonien lisäksi myös kolmannen sukupolven Apple Watchin sekä uuden Apple TV:n.