Suosikkikanavat voivat hävitä kaapeli-TV:stä – Kiista tekijänoikeusmaksuista käynnissä

Kaapelitelevisioverkosta voi kadota kevään aikana MTV:n ja Nelonen Median kanavia. Lopetusuhan alla olevat kanavat ovat Sub, AVA, Jim, Liv ja Hero. Mediayhtiöt ja kaapeliverkko-operaattorit neuvottelevat parhaillaan kanavien esittämisen tulevaisuudesta.

Taustalla on operaattoreiden (Elisa, Sonera, DNA) ja kanavayhtiöiden välinen kiista sisältöjen tekijänoikeudellisten lisämaksujen maksamisesta. Operaattorit haluaisivat ujuttaa maksun kanavayhtiöiden maksettavaksi. Kanavayhtiöiden mielestä ne ovat taas maksaneet tekijänoikeusmaksut jo kertaalleen, joten ei ole kohtuullista vaatia niitä maksamaan sisältöjen esittämisestä toiseen kertaan. Kauppalehden uutisessa DNA ja Elisa kertovat kanavayhtiöiden irtisanoneen kanavien jakelun niiden kaapeliverkoissa, mutta MTV:n oman uutisen mukaan DNA olisi sulkemassa AVA-kanavan. MTV:n jutun perusteella AVA-kanava näkyisi edelleen Elisan ja Soneran kaapeliverkossa. Soneran mukaan Nelonen Media on irtisanonut kolmen kanavansa sopimukset.Kaapeliverkossa on luvassa muitakin muutoksia kevään aikana. Siirtovelvoite poistuu toukokuussa MTV3- ja Nelonen-kanavilta, joten laki ei enää sen jälkeen velvoita kaapeliverkko-operaattoreita esittämään näitä kanavia. Ylen kanavat pysyvät siirtovelvoitteen piirissä.Kanavayhtiöiden ja operaattoreiden kiistoilla ei ole vaikutusta antenni- tai