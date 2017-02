Tokion olympiamitalien jalometallit tulevat käytetystä elektroniikasta

Vuoden 2018 talviolympialaisissa Etelä-Koreassa Vuoden 2018 talviolympialaisissa Etelä-Koreassa testataan ensimmäistä kertaa 5G-verkkoja , mutta miten teknologia otetaan huomioon vuoden 2020 kesäolympialaisissa Japanin Tokiossa?

Tiedote olympiajärjestäjältä kertoo nyt, että teknologia otetaan huomioon mitaleja tehdessä. Ei, tulossa ei ole elektronisia mitaleja eikä voittajille jaeta kännykän taustakuvia palkinnoiksi. Japanissa on sen sijaan käynnistetty käytetyn elektroniikan keräys, jonka on tarkoitus mahdollistaa mitalien luonti.



Koska kuluttajaelektroniikassa käytetyissä piireistä löytyy jalometalleja, niin kisajärjestäjä aikoo kerätä bronssin, hopean ja kullan laitteiden komponenteista ja sulattaa niistä mitaleja. Tarkoituksena on kerätä yhteensä 8 tonnia metallia, hopeaa 4920 kiloa, bronssia 2944 kiloa ja kultaa 40 kiloa, joista saadaan aikaiseksi tarvittavat 5000 olympia- ja paraolympiamitalia.



Keräykseen osallistuu Japanin suurin telejätti NTT DOCOMO sekä maan ympäristövirasto JESC, ja keräyslaatikoita ilmestyy huhtikuusta alkaen 2400 operaattorin kivijalkaliikkeeseen.



Ympäristöystävällinen tapa luoda mitalit on erittäin tervetullut käytäntö ja harmillista on ainoastaan, että keräykseen voi osallistua ainoastaan Japanista käsin. Ehkäpä siis vastaavanlaisia keräyksiä voisi toteuttaa myös paikallisempien urheilutapahtumien yhteydessä.