Nintendolta pelejä sekä Switchille että mobiiliin

Vaikka Pokémon GO:n kaltaista suosiota Super Mario ei saanut, niin se on onnistunut vakuuttamaan Nintendolle, että älypuhelimissa on tulevaisuutta – asia ei nimittäin ole ollut aina itsestään selvyys Nintendon johdolle . Tietysti huhuja siirtymisestä myös älypuhelinpeleihin on ollut jo vuosikausia Nyt kun huhut on voitu jättää taakse, niin kysymys kuuluu, että kuinka Nintendo tulee panostamaan jatkossa Android- ja iOS-peleihin? Yhtiön pomo Tatsumi Kimishima kertoi Reutersin mukaan , että Nintendolta voi odottaa vuosittain kaksi tai kolme mobiilipeliä. Näistä tulevalle vuodelle onkin jo tiedossa ainakin Fire Emblem Heroes sekä Animal Crossing, joka on osavuosikatsauksen mukaan viivästynyt Nintendo luonnollisesti jatkaa myös uudelle konsolilleen, Switchille, pelien kehittämisen. Nintendon omien pelien lisäksi tabletiksi muuntautuvalle Switchille kehitetään tällä hetkellä 70 pelikehittäjän toimesta yli 100 peliä. Switch julkaistaan maaliskuussa, jolloin päättyy yhtiön kirjanpitovuosi.