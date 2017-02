Kuva kertoo kuinka ylivoimainen Netflix on

Vaikka maailmanlaajuisesti se hakee vertaistaan, niin Yhdysvalloissa kilpailuun on vastannut ison rahan pelureita. Televisioyhtiöiden omistama Hulu ja verkkokauppajätti Amazonin Prime Video ovat ne suurimmat kilpailijat. Kustakin löytyy omat yksinoikeussarjat, jotka ovat voittaneet palkintoja, mutta yksi on ylitse muiden.Tästä kertoo Parrot Analytics -tutkimusyhtiön uusi kaavio (alla), jossa esitetään yksinoikeussisällön suosio eri palveluissa. Amazon on onnistunut loppuvuodesta nostamaan oman sisältönsä suosiota, mutta on silti kaukana Netflixin ylivoimasta.Netflixin viime vuoden Originals-tuotantoa olivat mm. Stranger Things, The OA ja The Get Down. Amazonin loppuvuoden vakuuttava piikki johtui mahdollisesti entisen Top Gear -kolmikon uudesta sarjasta The Grand Tour.Vaikka ylivoima on varmasti melkoisen kova paikka kilpailijoille, niin erityisesti Amazonille loppuvuoden käyrä on todennäköisesti toiveitaherättävä. Yhtiön suoratoistopalvelu on melko uusi tuttavuus ja sitä tarjotaan Prime-palvelupaketissa, johon kuuluu muun muassa musiikkia, verkkokaupan ilmaiset ja nopeat toimitukset sekä Twitch-suoratoistopalvelun jäsenyys, joten kasvupotentiaalia on varmasti.