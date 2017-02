Euroopan komissio tutkii kilpailun rajoittamista, syynissä mm. Asus ja Valven Steam

Euroopan komission on Euroopan komission on julkaissut tänään lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan uudesta tutkinnasta, jonka mukaan mm. elektroniikka ja peliyhtiöt ovat voineet syyllistyä kilpailun rajoittamiseen.

Brysselin tutkinta jakautuu kolmeen eri kaupan osa-alueeseen, joita ovat hotellien hinnoittelu, videopelit sekä kuluttajaelektroniikka. Näistä meitä kiinnostaa luonnollisesti erityisesti kaksi jälkimmäistä.



Kuluttajaelektroniikan tutkinnassa on kiinnitetty huomiota Asusin, Denon & Marantzin, Philipsin sekä Pioneerin toimintaan. Lautakunta tutkii ovatko kyseiset yhtiöt rikkoneet EU:n kilpailusäännöstöä rajoittaen verkkokauppojen mahdollisuutta asettaa tuotteiden hinnat.



Videopelien puolella puolestaan tutkittavien yhtiöiden listalla on Steam-pelipalvelustaan tuttu Valve sekä viisi pelikehittäjää: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media ja ZeniMax. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ovatko asianosaiset syyllistyneet georajoituksilla estämään (tai mahdollistamaan) pelien ostamista asuinpaikan perusteella. Vaikka georajoituksia nähdään maailmalla monenlaisia, niin EU:n sisällä pelien oston rajoittaminen vain tietyn maan asukkaille ei ole välttämättä EU-säännösten mukaista.



EU:n tarkoituksena on luoda yksi talousalue, jonka sisällä vapaakauppa kukoistaa. Näissä tapauksissa yhtiöt ovat saattaneet keinotekoisesti rajoittaa kuluttajien mahdollisuutta ostaa tai jälleenmyyjien mahdollisuutta hinnoitella tuote.



Tutkinta tapahtuu Euroopan kommission omasta aloitteesta ja perustuvat vajaa kaksi vuotta sitten aloitettuun kartellitiedusteluun.