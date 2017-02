Tesla on nyt Tesla

Yhtiön nimi ei kuitenkaan ole ollut virallisesti Tesla, vaan Tesla Motors. Tietysti muun muassa logo on pitänyt sisällään vain 1800- ja 1900-luvun legendaarisen keksijän nimen.Nyt Elon Musk on päättänyt poistaa Motors-lisänimen kokonaan pois yhtiön virallisesta nimestä. Raporttien mukaan tähän ei ole ainoastaan syynä nimen yksinkertaistaminen ja yhtäläisyys vaikkapa logon kanssa, vaan myös yhtiön toiminnan laajentuminen.SolarCityn ostamisen jälkeen Tesla on muuttunut yhä enemmän energiayhtiöksi, josta kertoo mm. viime lokakuussa esitellyt Solar Roof -aurinkokennot.