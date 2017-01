Video: Tesla P100D porhalsi uuteen neljännesmailin maailmanennätykseen

Elon Muskin Tesla-yhtiön tarkoituksena oli luoda täysin sähköön perustuva auto, joka kilpailee huippumallien kanssa paitsi ulkonäössä ja laadussa niin erityisesti myös nopeudessa. Voi lienee sanoa, että siinä on onnistuttu, kun useammat Teslat kiihdyttävät sataseen alle kolmen sekunnin.



Uusin P100D-varusteltu Model S on tällä hetkellä Teslan malliston nopein auto, mutta siitä on tehty jälkikäteen vieläkin nopeampi. Elon Muskille ei ole riittänyt ennätyksellinen 2,5 sekunnin aika.



Koska Teslat perustuvat erityisen paljon ohjelmistoon, niin jälkikäteen tuodut päivitykset tuovat autoihin uudistuksia ja jopa uusia ominaisuuksia. Tästä esimerkkinä on hiljattain P100D-varusteltuihin autoihin tuotu Ludicrous+-moodi, joka nostaa kiihdytyksen uudelle jälleen hieman korkeammalle tasolle.



Maailman nopeimmaksi tuotantoautoksi tituleerattu Model S P100D kiihdyttää Muskin mukaan 60 mailiin 2,4 sekunnissa ja neljännesmailikin on entistä nopeampi. Oheisella videolla DragTimes otti haasteen vastaan ja kävi kokeilemassa sitä tosimaailmassa kiihdytysajoissa.



Tuloksena oli tehdasvalmisteisten neliovisten sedanien maailmanennätys 10.726 sekuntia. Tämän lisäksi videolla voi nähdä Tesla Model S P100D:n kisaamassa yli 600 hevosvoiman ja yli 100 000 dollarin uutta Cadillac CTS-V:tä vastaan.