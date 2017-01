Pac-Manin taustalla ollut legenda on kuollut

Vaikka Pac-Manin tarina ei ole lopussa – onhan se löytänyt hiljattain tiensä jopa elokuviin – niin sen tarinan mahdollistanut pelivaikuttaja Masaya Nakamura on kuollut.Peliyhtiö Namcon kehittämän Pac-Manin takana oli yhtiön 50-luvulla perustanut Masaya Nakamura. Nakamura kehitti pelejä jo ajoista, jolloin niitä nähtiin vain huvipuistoissa tai peliluolissa, mutta todellinen läpilyönti tapahtui 80-luvulla NES-konsolin myötä.Pac-Manissä, jonka suunnitteli toinen pelisuuruus Toru Iwatani, pelaajan on tarkoitus kerätä pelikentällä olevat napit samalla, kun neljä haamua jahtaa pelaajan ohjaamaa Pac-Maniä. Haamut Inky, Pinky, Blinky ja Clyde ovat syötävissä rajoitetun ajan Pac-Manin syötyä suuremman voimapisteen.Klassikon statuksesta kertoo jotain myös se, että peli löytyy viime vuonna julkistetun NES Classic -konsolin pelivalikoimasta.Nyt yhden maailman merkittävimmän peliklassikon lisäksi Namco tunnetaan tietysti muun muassa Tekkenistä ja Soulcaliburista. 2005 Bandain kanssa yhdistynyt yhtiö tunnetaan nykyisin nimellä Bandai Namco Entertainment.Bandai Namco on vahvistanut, että Masaya Nakamura kuoli 22. tammikuuta 91 vuoden iässä, kertoo NBC News