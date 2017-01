Firefox päivittyi – Lataa uusin versio

on julkaissutpienen päivityksen, jolla korjataan selaimesta löytyneitä ohjelmointivirheitä.

Uusi Firefox 51.0.1 -versio parantaa tukea selaimelle kehitettyjen lisäosien kanssa. Yhteensopivuus saattoi tietyissä tapauksissa mennä rikki, koska Mozilla on uudistanut Firefoxin arkkitehtuuria radikaalisti ja siirtynyt kohti chromemaista moniprosessista kehitysmallia. Suuret muutokset menevät harvoin ongelmitta läpi, joten Mozilla osasi varautua etukäteen jälkipyykin pesuun. Uusin versio sisältää myös paremman geopaikannustuen Windowsilla.Jos selainta ei ole tullut päivitetty pitempään aikaan, niin Firefox 51:een siirtymiselle on ihan hyviä perusteita. Se sisältää esimerkiksi tuen vaativien web-grafiikoiden esittämiseen tarkoitetulle WebGL 2:lle ja FLAC-äänitiedostojen toistotuen. Firefox varoittaa myös näyttävästi lukkokuvakkeella mikäli selailet suojaamattoman HTTP-yhteyden kautta. Ennen Firefox ilmoitti erikseen mikäli yhteys on suojattu (HTTPS), nyt taas ilmoitetaan jos yhteyttä ei ole suojattu.Uusimman Firefoxin voit ladata Download.fi-palvelusta Windowsille ja macOS :lle.