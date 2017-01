Testissä mobiilimenoonkin soveltuvat Roccat Cross -pelikuulokkeet

Cross:





Cross-kuulokkeet ovat keskihintaiset, suunnilleen 70 euron arvoisen pelikuulokkeet. Crossin mukana tulee kaksi johtoa, joista toinen on handsfree-laitteista tutulla pikkumikrofonilla varustettu 3,5 mm audiokaapeli, mutta toiseen on kiinnitetty varrellinen mikrofoni. Jälkimmäisen johdon toinen pää haarautuu kahdeksi johdoksi (kuuloke ja mikrofoni). Ratkaisu on äkkiseltään melko erikoinen, mutta kyllähän se niinkin tietysti toimii. Yleensä mikrofoni kuitenkin kiinnitetään itse kuulokkeisiin, ei johtoon. Johdot ovat kuulokkeiden se osa, jonka ensimmäisenä odottaa rikkoutuvan, joten tässä mielessä mikrofonin liittäminen johtoon tuntuu huonolta ajatukselta.Harmillisesti kuulokkeet eivät taitu pakettiin kuljetusta varten. Ne ovat kyllä taipuisat vähän joka suuntaan, minkä ansiosta istuvuus on hyvä, mutta mobiiliasiakkaita tavoittelevien kuulokkeiden luulisi sujahtavan tarvittaessa myös vaikkapa reilumpaan taskuun. Nyt ne kulkevat näppärimmin päässä tai kaulalla.Järeämmän mikrofonin johdossa on pieni "kaukosäädin", jolla äänen saa päälle ja pois. Sisään menevän äänen voimakkuutta ei voi säätää. Aluksi luulin, että kuulokkeissa ole mitään volumesäätöä, mutta testin loppuvaiheella sormien alle osui huomaamaton rulla toisesta kuulokkeesta, eli korviin kantautuvaa ääntä voi sittenkin säätää myös itse laitteesta!Ulkoisesti kuulokkeet ovat koreilemattomat, eikä niistä löydy mitään silmiinpistävän erikoista, kuten vaikkapa pelikuulokkeille tyypillisiä valoja. Säätönauhasta löytyy metallia, mutta muutoin ulkoiset osat ovat muovisia. Pehmusteet ovat mukavat ja laadukkaan tuntuiset, ei tarvitse heti pelätä rikkoutumista. Korvien ympärillä olevat pehmusteet ovat ohuehkot, mutta kevyet kuulokkeet pysyvät tästä huolimatta hyvin päässä aiheuttamatta rasitusta. Crossin kupit ovat pienehköt, mutta kuitenkin over-ear-mallia. Itselleni ne mahtuivat juuri ja juuri, mutta kun ne sai aseteltua kohdalleen, niin käyttömukavuudessa ei ollut valittamista. Pienehkö koko lienee yksi niistä asioista, joilla mobiilikäyttäjiä yritetään lähestyä.Varrellisen mikrofonin äänenlaatu on hintatasoon nähden kohtuullinen ja sen kanssa tulee hyvin toimeen, mutta parantamisen varaa toki on. Littumikin laatu on vaatimattomampi. Artikkelin lopussa on ääninäyte varrellisella versiolla nauhoitettuna ja verrokkina Creativen Sound BlasterX H7 -kuulokemikrofonilla taltioitu pätkä.Kuunneltavan äänen laadusta on paljon vähemmän pahaa sanottavaa, ääni on tasapainoinen ja aikalailla odotuksia vastaava. Keskivertokuluttajan korviin ääntä voisi kutsua jopa moitteettomaksi, mutta mitään wow-efektejä ei ole luvassa. Kiitettävää keskitason suorittamista Roccatilta.