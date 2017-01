Kiinaan kyllästynyt superjohtaja Facebookin virtuaalitodellisuuspomoksi

Google Android-käyttöjärjestelmän kehityksessä olennaisessa osassa ollut Hugo Barra on tehnyt viime vuodet töitä Kiinassa Xiaomille. Hiljattain hän kuitenkin ilmoitti, että on saanut Kiinasta tarpeekseen ja siirtyy takaisin Yhdysvaltoihin. Xiaomi sai jäädä ja nyt uusi pesti on tiedossa.