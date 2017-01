Apple liittyi teknologiajättien nimekkääseen tekoälyryhmään

Tutkimusyhtiö Partnership on AI laitettiin alulle viime vuonna ja sen tarkoitus on nimensä mukaisesti tutkia tekoälyä ja sen käyttöä teknologiateollisuudessa ja kuluttajaelektroniikassa. Nyt Bloomberg kertoo, että Apple liittyy mm. Amazonin, Googlen ja Facebookin kanssa ryhmään. Tutkimusyhtiö Partnership on AI laitettiin alulle viime vuonna ja sen tarkoitus on nimensä mukaisesti tutkia tekoälyä ja sen käyttöä teknologiateollisuudessa ja kuluttajaelektroniikassa. Nyt Bloomberg kertoo, että Apple liittyy mm. Amazonin, Googlen ja Facebookin kanssa ryhmään.

Apple on ollut mukana keskustelussa alusta lähtien ja nyt virallisesti liittyy yhdeksi perustajajäsenistä. Aiemmin perustajajäseniksi olivat lähteneet jo Amazon, Facebook, Google/DeepMind, IBM ja Microsoft.



Yhteistyön on tarkoitus opastaa ihmisiä ja yrityksiä tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista, luoda parhaita käytäntöjä sen suhteen ja parantaa yhteiskunnan jäsenten ymmärrystä tekoälystä. Erityisen haastavia osa-alueita tutkimusyhtiön mukaan ovat etiikkaan, turvallisuuteen, läpinäkyvyyteen, yksityisyyteen, puoluellisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset.



Partnership on AI (koko nimeltään Partnership on AI to Benefit People and Society) julkisti tänään myös listan yhtiön uusista hallituksen jäsenistä, jotka tulevat valvomaan sen toimintaa. Siihen lukeutuu ulkopuolisia henkilöitä mm. tekoälyryhmittymistä, yliopistoista ja säätiöistä. Nämä liittyvät hallitukseen, jossa jo aiemmin oli Googlen, Applen, Amazonin, Microsoftin, Facebookin ja IBM:n edustajat.