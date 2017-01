Yle Areena päivittyy – Tekniikka vaihtuu HTML5:een

Yle on ottanut käyttöön Areena-verkkopalvelun kautta esitettävissä suorissa televisiolähetyksissä uuden soitinohjelman. on ottanut käyttöön Areena-verkkopalvelun kautta esitettävissä suorissa televisiolähetyksissä uuden soitinohjelman.

Uutta tuoreessa toistimessa on mahdollisuus keskeyttää suorat lähetykset. Kun painat soittimen alareunasta löytyvää pause-painiketta, niin lähetys keskeytyy. Kun painat play-painiketta, niin lähetys jatkaa etenemistä samasta kohtaa. Näin sinulta ei jää mitään välistä, vaikka tekisit välillä jotakin muutakin. Reaaliaikaisuus tietysti kärsii jos lähetyksen tauottaa pidemmäksi aikaa.



Toinen oleellinen uusi ominaisuus on mahdollisuus muuttaa lähetyksen kuvanlaatua. Oletuksena laatu on automaattinen, mutta oikeasta alareunasta löytyvän rataskuvakkeen kautta kuvanlaatua voi joko parantaa tai heikentää. Kuvanlaatu on ilmaistu bittivirtoina: mitä suurempi lukema on, sitä parempi kuvanlaatu (ja toisaalta sitä nopeampi yhteys tarvitaan).



Teknisesti kaikkein suurin muutos on kuitenkin toistinohjelman teknologian vaihtaminen Flashistä HTML5:een. Tämän ansiosta Areenaa voi katsoa selaimen kautta myös niillä laitteilla, jotka eivät tue lainkaan Flashia.



Toistaiseksi uusi toistin on saatavilla vain suorille lähetyksille ja joillekin videoklipeille. Suurin osa Areenan tallenteista käyttää edelleen vanhaa Flash-pohjaista soitinta.