Yllätyssuosio: C-kasettien myynti räjähdysmäisessä nousussa

Tuleville sukupolville kelaaminen voi käsitteenä olla täysin tuntematon, kun suoratoistopalveluissa voi aina hypätä mihin tahansa kohtaan musiikkikappaletta tai elokuvaa. Toivoa vanhan perinteen hengissä pitämiseksi kuitenkin, sillä Tuleville sukupolvillevoi käsitteenä olla täysin tuntematon, kun suoratoistopalveluissa voi aina hypätä mihin tahansa kohtaan musiikkikappaletta tai elokuvaa. Toivoa vanhan perinteen hengissä pitämiseksi kuitenkin, sillä C-kasetit elävät uutta kulta-aikaa

C-kasetteja käytettiin musiikin tallennusmediana vielä 1990-luvulla, mutta CD-levyjen ja MP3-musiikkisoittimien yleistymisen myötä niiden käyttö hupeni olemattomiin. Viime vuonna Yhdysvaltojen C-kasetti myynnissä tapahtui kuitenkin odottamaton käänne, kun myyntilukemat pomppasivat 74 prosentilla. Suuresta kasvusta huolimatta absoluuttiset myyntilukemat ovat kuitenkin edelleen pieniä, viime vuonna kasetteja myytiin vain 129 000 kappaletta.



Kasvaneen myynnin taustalla on muutamien artistien kasettimuotoiset erikoisjulkaisut. Tällasia ovat esimerkiksi Justin Bieberin Purpose, The Weekndin Beauty Behind the Madness, Eminemin The Slim Shady LP ja Prince and the Revolutionin Purple Rain. Kunkin julkaisun myyntimäärät jäivät kuitenkin alle 5 000 kappaleeseen, joten kokonaisuus muodostuu hyvin pienistä puroista.