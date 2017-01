HIGH.FI vuoden 2016 luetuimmat uutiset - pornotähtiä, UFO, Trump ja paljon muuta

Vuodenvaihteesta on jo kulunut tovi, mutta ajattelimme tässä välissä kuitenkin muistella vielä päättynyttä vuotta 2016. On aika katsahtaa mitä uutisia HIGH.FI -uutissivustomme kautta luettiin vuonna 2016.

Suosituimmat ei-viihdeuutiset vuonna 2016

Suosituimmat viihdeuutiset vuonna 2016

Suosituimmat urheilu-uutiset vuonna 2016

Suosituimmat englanninkieliset uutiset vuonna 2016

Huomioita vuodelta 2016

16'688'105

HIGH.FI -palvelut

Kuten tavallista, erilaiset viihdeotsikot kiinnostivat lukijoita erittäinkin paljon. Mutta myös isot uutisaiheet, kuten vaikkapa Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain 45. presidentiksi, keräsivät suuren joukon lukijoita.Listaus koostuu sekä sivuston etä sitä käyttävien sovellusten ja palveluiden yhteenlasketuista lukukerroista. Tässäpä listauksia..Ei-viihdeuutisissa korostuvat teknologiaan liittyvät uutiset, mutta myös mm. Trumpin valinta, sähkötupakan räjähtäminen ja suomalaisten tapa "varastaa" ABC:n noutopöydistä nousivat luetuimpien listalle.Viihdeuutisissa taas Instagramista poimitut tähtösten kuvat keräsivät säännöölisesti valtavia klikkausmääriä, vaikka joukkoon mahtui muutakin viihdemaailman uutisointia, kuten Malesiassa bongattu UFO.Urheilussa taas vuosi oli sekä Rion kisojen että jääkiekon värittämä. Lisämausteensa soppaan antoi Norjan dopingskandaali sekä Kalle Palanderin julkaisema kirja, josta revittiin otsikoita viikkotolkulla.Englanninkielisissä uutisissataas selkeää yhtä yksittäistä aihepiiriä on vaikeampi määritellä - suosituimpien lista oli sekoitus urheilu-uutisia sekä maailman tapahtumiin keskittyviä uutisia.Koko vuoden 2016 aikana uutisia luettiin HIGH.FI'n ja sitä käyttävien palveluiden ja sovellusten kautta yhteensäkertaa, jossa on kasvua edellisvuoteenyli 42%. Kotimaisista medioista eniten lukukertoja keräsi Ilta-Sanomat, jonka juttuja luettiin yli 1,2 miljoonaa kertaa vuonna 2016. Toiseksi eniten lukukertoja keräsi Tivi, jonka uutisia luettiin n. 630'000 kertaa.Uutisten lukukertoja kertyy mm. seuraavista palveluista:...lisäksi listalle päätyy myös useita muita pienempiä sovelluksia ja palveluita, jotka käyttävät avointa rajapintaamme , joka mahdollistaa uusien palveluiden rakentamisen HIGH.FI'n keräämien uutisten päälle.Vuoden 2017 alku näyttää sekin hyvältä palvelumme kasvun kannalta – tammikuussa on toistaiseksi jo kasvua edellisvuoteen +27%, joten onkin mielenkiintoista nähdä, mitkä uutiset ja otsikot nousevat ykkösaiheiksi kuluvana vuonna.Kiitoksia kaikille palvelumme käyttäjille ja kiitos kehitysideoistanne ja palautteestanne vuosien mittaan!